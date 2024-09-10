Оккупанты все чаще применяют химическое оружие в Украине: отчет ISW

В августе враг 447 раз применил боеприпасы, оснащенные опасными химическими веществами.

Украинские чиновники продолжают сообщать, что российские войска все чаще используют химическое оружие в войне.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Как сообщило 9 сентября Командование Сил поддержки ВСУ, в августе российские войска 447 раз применили боеприпасы, оснащенные опасными химическими веществами и химическими агентами. Всего в период с 15 февраля 2023 года по 24 августа 2024 года враг применил такие боеприпасы 4035 раз.

В Командовании Сил поддержки ВСУ заявили, что оккупанты используют газовые гранаты К-51 и РГ-ВО для доставки боеприпасов с запрещенными химическими веществами. Враг также использует неустановленные химические соединения.

Украинские чиновники и российское военное подразделение ранее сообщали о более частых случаях использования захватчиками химических веществ в боевых действиях, запрещенных Конвенцией о запрете химического оружия. Ее, к слову, подписывала и Россия.

Напомним, в июне украинские военные сообщили, что россияне начали применять на фронте новое химическое оружие – боеприпасы с люизитом.

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