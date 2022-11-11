Оккупанты всю ночь били по Днепропетровщине, а на Херсонщине ВСУ вытесняют врагов: как прошла ночь в регионах

Относительно спокойно, без обстрелов, ночь прошла на Волыни, Закарпатье, Ровенщине, Ивано-Франковской, Одесской, Кировоградской, Хмельницкой, Черновицкой, Тернопольской областях, Полтавщине, Львовщине, Черкасщине, Черниговщине, Сумщине, Житомирщине и Киевщине.

Винницкая область: сегодня около 4 утра было попадание в один из объектов критической инфраструктуры области. Подробная информация о последствиях уточняется. Погибших нет. Работают соответствующие службы.

Запорожская область: за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру более 10 населенных пунктов.

Поступили 13 сообщений о разрушении домов (квартир) граждан и объектов инфраструктуры в результате обстрелов военнослужащими РФ. Подробная информация о последствиях уточняется.

Днепропетровская область: враг всю ночь обстреливал Никопольщину. Попали по Марганецкой, Никопольской и Мировской громадам. Без пострадавших.

Поврежден местный колледж и дома. Масштабы разрушений уточняются.

Харьковская область: за прошедшие сутки российские оккупанты продолжили обстрелы населенных пунктов Харьковщины, расположенных вдоль государственной границы с РФ и линией столкновения. В частности, из минометов, реактивной и ствольной артиллерии враг обстреливал города и села Харьковского, Чугуевского и Купянского районов.

В Купянском районе с ранением госпитализирован 42-летний мужчина. Также мужчина 76 лет обратился к медикам с ранением, полученным накануне.

В области продолжаются работы по гуманитарному разминированию. За сутки обезврежены 412 взрывоопасных предметов.

Вчера возле села Погоновка Барвинковской общины Изюмского района на мине подорвался работавший в поле трактор. Тракторист получил ранение.

Луганская область: подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах Новоселовского, Мясожаровки, Макеевки и Белогоровки.

Из танков и разнокалиберной артиллерии россияне обстреляли Стельмаховку, Мясожаровку, Новоселовское, Макеевку и Невское на Купянском и Лиманском направлениях.

Всего по позициям наших военных враг совершил 25 артиллерийских обстрелов и нанес два авиаудара.

Донецкая область: около полуночи – обстрелы окрестностей Курахово, целили по объектам энергетики. Ремонтные бригады работают. Ночью продолжались интенсивные обстрелы Торецкой громады. Ситуация напряженная, но контролируемая в районе пгт Нью-Йорк, Северное, Южное, Курдюмовка, Шумы, Дружба и Железное.

Ночью также единичные обстрелы старой части Авдеевки. Утром массированный артобстрел центральной части города.

По линии обороны вокруг Авдеевки обстрелы продолжались почти всю ночь. В сутки по области: 2 погибших, 4 раненых.

Николаевская область: сегодня ночью Николаев в очередной раз подвергся вражескому ракетному обстрелу, предварительно, из зенитно-реактивной системы С-300. Одна из ракет попала в пятиэтажный жилой дом, в результате чего разрушены все пять этажей одного из подъездов. Поисково-спасательные работы продолжаются. Повреждения также получили девятиэтажные жилые дома, которые расположены рядом.

Вечером враг наносил удары по территории Мишково-Погореловской громады. Попадание по объекту промышленной инфраструктуры. Последствия уточняются. Пострадавших нет.

Продолжаются обстрелы населенных пунктов, находящихся на линии разграничения Березнеговатской громады: ночью были обстрелы территории, прилегающей к одному из населенных пунктов общины. Пострадавших нет.

Херсонская область: силы обороны продолжают освобождение украинских земель В результате успешных наступательных действий наших войск на Херсонском направлении уже освобождены следующие населенные пункты: Дудчаны, Пятихатки, Борозенское, Садок, Безводное, Ищенко, Костромко, Краснолюбецкое, Калиновское, Бобровый Угол, Безымянное и Благодатное.

По информации ОК "Юг", оккупанты снова обстреляли недавно освободившуюся Золотую Балку Новоалександровской громады. Пытались попасть в пункты выдачи гуманитарной помощи и административные здания органов власти. Повреждены частные подворья. Без пострадавших.

Ситуация в Херсонской области остается сложной. Продолжается наступательная операция ВСУ.

Зеленский за 10 ноября: Хорошие новости с Юга - 41 город и село освобождены

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