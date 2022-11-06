Оккупанты всю ночь били по Днепропетровщине: что известно об обстрелах россиян

Вражеская армия атаковала три общины в регионе.

Ночью 6 ноября российские войска обстреляли восемь раз Никопольский район на Днепропетровщине. Оккупанты нанесли удары с РСЗО и тяжелой артиллерии по Никопольской, Марганецкой и Мировской общинам.

Об этом сообщил руководитель Днепропетровщины Валентин Резниченко.

В Мировской общине в результате атак врага повреждено около полудесятка частных домов, а также хозяйственные постройки, автомобили и газопроводы.

По словам главы ОВА, накануне ранения получила девятилетняя девочка. В настоящее время она находится в больнице под наблюдением медиков. Угрозы жизни нет. Ее состояние врачи оценивают как среднее.

В Никопольском и Марганецком общинах прошло без пострадавших. Впрочем, в самом Никополе снаряды зацепили несколько многоэтажных и частных домов. Также оккупанты изуродовали мебельное производство, транспортное предприятие, газопроводы и линии электропередач.

Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

"В других районах кричали сирены, извещая об угрозе вражеских атак, и прошли без обстрелов. На эту минуту спокойно", — сообщил Валентин Резниченко.

Напомним, начались 256 сутки российского широкомасштабного вторжения. Оккупанты продолжают вести наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Удары противника подверглись районам более 35 населенных пунктов в нескольких областях.

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