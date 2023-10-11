Оккупанты всю ночь били по Никопольщине – что известно о последствиях удара

Российские захватчики в ночь на 11 октября обстреливали Никопольский район на Днепропетровщине. В результате атаки пострадала 78-летняя женщина.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Из тяжелой артиллерии били по районному центру, Марганецкой и Мировской громадам", — говорится в сообщении.

В результате атаки в Никополе повреждены два админздания, коммунальное предприятие и общежитие. А также пять многоквартирных домов.

Остальные территории обследуют специалисты и выясняют последствия атаки РФ.

Сергей Лысак в очередной раз призвал людей не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

Напомним, за минувшие сутки оккупанты 82 раза обстреляли Херсонскую область, ранения получил один человек.

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