Оккупанты всю ночь обстреливали Днепропетровщину "Градами" и тяжелой артиллерией — облсовет

Россияне в течение минувшей ночи, 14 ноября, с тяжелой артиллерии и "Градов" обстреливали Никопольский район.

Оккупанты всю ночь 14 ноября били по Никопольскому району. Задействовали тяжелую артиллерию и "Грады".

Об этом на своей странице в соцсети написал глава областного совета Николай Лукашук.

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Как стало известно, оккупанты ночью обстреливали Красногригорьевскую и Марганецкую громады.

“Марганецкую ТГ оккупанты обстреляли несколько раз. Повредили линию электропередач, как следствие – обесточена насосная станция. 9 населенных пунктов громады остались без воды, это около 45 тысяч абонентов. Специалисты делают все возможное, чтобы восстановить водоснабжение. Одно админздание и одно авто изуродованы. Еще одна машина уничтожена. К счастью – без жертв”, — подчеркнул Николай Лукашук.

Также он добавил, что в других районах области все спокойно. Радиационный фон изменений не претерпел, показатели остаются в норме.

Какая ситуация на Днепропетровщине

Российские оккупанты с первых дней войны обстреливают Никопольский район. Бьют преимущественно "Градами" и тяжелой артиллерией. Недавно россияне направили туда более 50 снарядов.

Сбивают на Днепропетровщине и иранские дроны-камикадзе. Вражеский беспилотник ликвидирован зенитным ракетным подразделением воздушного командования "Восток".

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