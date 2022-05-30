Оккупанты всю ночь обстреливали Сумщину, продолжаются тяжелые бои за Северодонецк: как прошла ночь в регионах

Оккупанты всю ночь обстреливали Сумщину, продолжаются тяжелые бои за Северодонецк: как прошла ночь в регионах

Ночь, 30 мая, в большинстве областей Украины прошла относительно спокойно, но в некоторых оккупанты не прекращали обстрелы.

Относительно спокойно ночь прошла на Волыни, Закарпатье, Ровенщине, Ивано-Франковской, Черновицкой, Винницкой, Запорожской, Тернопольской, Львовской, Хмельницкой областях, Кировоградщине, Черкасщине, Киевщине, Черниговщине, Житомирщине и Полтавщине.

Об этом сообщили в отчете военно-гражданских администраций.

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Одесская область: ночью и утром — 2 ракетных удара. Одна ракета сбита силами ПВО.

Также произошло попадание в неработающий мост из-за Днестровского лимана. Ударной волной повреждено несколько частных домов. Пострадавших нет.

На Днепропетровщине – затяжная ночная тревога. Артобстрелы Апостоловской и Зеленодольской общин. Обошлось без пострадавших.

Сумщина: всю ночь продолжались обстрелы приграничных территорий Сумского и Шосткинского районов из РСЗО, САУ, миноментов. Был авиаудар ракетами. Разрушений гражданской инфраструктуры и пострадавших нет.

Харьков: ночь прошла относительно спокойно, единичные обстрелы, жертв нет. В области в течение суток обстрелам подвергся Харьковский район: в с. Циркуны 2 человека ранены. В с. Шестаково от обстрелов пострадала женщина. Ночью оккупанты снова обстреляли Мерефу, горели складские помещения, предварительно пострадавших нет.

Луганщина: тяжелые бои за Северодонецк и Лисичанск. Враг задействовал все возможное вооружение, применяющее авиацию. Впрочем, наши военные держат оборону. Убиты двое северодончан, еще пятеро ранены. За сутки в Северодонецке разрушены, по меньшей мере, 12 домов, в Лисичанске – 18, во Врубовке – 10 и дом культуры, в Золотом – три, в Нирково, Николаевке, Викторовке – по два. Россияне перебрасывают на Северодонецкое направление боеприпасы и технику.

Донецкая область: обстрелы Бахмута, Авдеевки, Соледара, Нью-Йорка, Нетайлового и Татьяновки из стрелкового оружия, танков, артиллерии, минометов, РСЗО "Град". Погибли трое гражданских, двое ранены. Повреждены 24 объекта (20 жилых домов, нежилое помещение, электроподстанция, хозяйственная территория отделения полиции, торговый центр). Утром - обстрел Марьинки и Новомихайловки. На территории области отсутствует газоснабжение. Частично восстанавливается подача воды и электричества.

Николаевщина: ночью обстреляли центр Нового Буга. Повреждена социальная инфраструктура: магазин, аптека и жилые дома. Пострадали два человека. Продолжаются обстрелы в Березнеговатской общине. По предварительной информации, повреждено здание школы и жилые дома. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Херсонщина: боевые действия на территории области, напряженная ситуация во всех селах бывшего Великоалександровского района. Горячо - в Новой Воронцовке и близлежащих селах и Высокополье. Местные жители фиксировали много авиации и тяжелой техники. Села в общинах на границах Николаева и Днепропетровщины — без света и воды. Напряженная ситуация и в Геническом районе, оккупанты заявляют, что эти территории уже российские.

Напомним, в Генштабе сообщили, что по состоянию на 30 мая общие боевые потери среди личного состава российских оккупантов составили более 30,3 тысяч человек.

24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 96-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения по инфраструктуре.

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