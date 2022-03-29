Оккупанты всю ночь обстреливали жилые дома в Луганской области: горят кварталы (фото)

Оккупанты всю ночь обстреливали жилые дома в Луганской области: горят кварталы (фото)

Информация о погибших и пострадавших уточняется.

Луганская область была под прицельным огнем российских оккупантов в ночь на 29 марта. Обстреляны 20 жилых домов и лесхоз, вспыхнули многочисленные пожары.

Враг намеренно обстреливает жилые кварталы, сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Все последние сутки враг продолжал коварно наносить удары из разных видов вооружения, пытаясь полностью уничтожить инфраструктуру и жилые кварталы наших городов", — сообщил Гайдай.

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В Северодонецке, Рубежном, Лисичанске, Новотошковском и Щедрищево в результате обстрелов горели многочисленные жилые дома, гаражи, хозяйственные постройки.

Пожары на целые кварталы в Лисичанске – сразу пять домов в огне.

В Сиротином из-за обстрелов загорелась древесина в лесхозе.

ГСЧС по состоянию на утро 29 марта работают над тушением пожаров во всех городах. Обстрелы продолжаются. Информация о погибших и пострадавших уточняется.

Оккупанты продолжают пытаться захватывать ключевые города области, но успеха не имеют.

ВСУ сдерживают противника, за сутки отбиты семь вражеских атак. Украинские защитники уничтожили 12 танков, 10 боевых машин пехоты и три единицы автомобильной техники. Россияне понесли потери также в живой силе.

Продолжаются позиционные бои в Рубежном и Попасной, однако города держатся под украинским флагом.

Сергей Гайдай

Сергей Гайдай

Сергей Гайдай

Сергей Гайдай

Сергей Гайдай

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