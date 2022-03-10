Оккупанты вторглись на объекты ГТС: есть угроза транспортировки газа в Украине и в Европу

Оккупанты вторглись на объекты ГТС: есть угроза транспортировки газа в Украине и в Европу

Вмешательство в технологические процессы работы ГТС может привести к технологической катастрофе в регионе.

Российские оккупанты вторглись на объекты ГТС в Луганской и Харьковской областях, есть угроза транспортировки газа в Украине и Европе.

Об этом в Facebook сообщает "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ).

"ОГТСУ сообщает о попытках российских военных и вооруженных группировок "ЛНР" попасть на территорию компрессорных станций Новопсков Луганской области, Купянск Харьковской области, а также осуществить вмешательство в работу объектов ГТС", — говорится в сообщении.

Отмечается, что вмешательство в технологические процессы работы ГТС создает значительные риски безопасности непрерывной транспортировки газа потребителям в Украине и Европе, и может привести к технологической катастрофе в регионе.

В компании заявили, что требуют, чтобы оккупанты немедленно покинули территории компрессорных станций и пресекли любые попытки влиять на работу ГТС.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Война длится уже 15-й день. Оккупанты захватили Чернобыльскую и Запорожскую АЭС.

По предварительным данным ООН, в Украине с начала войны погибли 516 гражданских лиц, еще 908 получили ранения. В то же время в Управлении верховного комиссара ООН по правам человека считают, что реальные потери значительно больше.

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