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Оккупанты второй раз за день обстреляли медучреждение на Херсонщине — есть раненый

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
212
Время на прочтение
1 мин
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Оккупанты второй раз за день обстреляли медучреждение на Херсонщине — есть раненый

Фото: Associated Press

Российская армия продолжает уничтожать медицинские учреждения в Украине.

В Херсонской области российские захватчики обстреляли уже второе за сегодня медучреждение – станцию скорой медицинской помощи в Бериславе, ранив водителя.

Об этом сообщает Херсонская ОВА.

"Российская армия продолжает воевать с медицинскими учреждениями на Херсонщине. Очередная цель российской артиллерии — станция скорой медицинской помощи в Бериславе. Это уже второе медучреждение, которое за сегодняшние сутки обстреляли оккупанты", — говорится в сообщении.

Помещение станции потерпело разрушения, также повреждены и автомобили. Легкие ранения получил водитель "скорой" — его посекло осколками стекла.

Напомним, в Новой Каховке партизаны взорвали автомобиль с оккупантами – есть погибшие и раненые.

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Дата публикации
Просмотры
212
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