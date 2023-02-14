Оккупанты второй раз за день обстреляли медучреждение на Херсонщине — есть раненый

В Херсонской области российские захватчики обстреляли уже второе за сегодня медучреждение – станцию скорой медицинской помощи в Бериславе, ранив водителя.

Об этом сообщает Херсонская ОВА.

"Российская армия продолжает воевать с медицинскими учреждениями на Херсонщине. Очередная цель российской артиллерии — станция скорой медицинской помощи в Бериславе. Это уже второе медучреждение, которое за сегодняшние сутки обстреляли оккупанты", — говорится в сообщении.

Помещение станции потерпело разрушения, также повреждены и автомобили. Легкие ранения получил водитель "скорой" — его посекло осколками стекла.

Напомним, в Новой Каховке партизаны взорвали автомобиль с оккупантами – есть погибшие и раненые.

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