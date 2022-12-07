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Оккупанты второй раз за сутки обстреляли энергетическое предприятие ДТЭК

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
Дата публикации
Просмотры
647
Время на прочтение
1 мин
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Оккупанты второй раз за сутки обстреляли энергетическое предприятие ДТЭК

Фото: ДТЕК

В результате обстрелов предприятие отключили от энергосистемы, никто не пострадал.

Оккупанты ночью дважды обстреляли энергетическое предприятие компании ДТЭК.

Об этом сообщает пресс-служба компании ДТЭК в Telegram.

"18-я террористическая атака: вчера оккупанты дважды обстреляли энергетическое предприятие ДТЭК. 6 декабря от обстрелов пострадало энергетическое предприятие ДТЭК Энерго, которое уже неоднократно было обстреляно россиянами", — говорится в сообщении.

В результате обстрелов предприятие было отключено от энергосистемы, никто не пострадал.

Напомним, в среду, 7 декабря, в Киеве продолжаются экстренные отключения света. Графики пока не действуют.

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Дата публикации
Просмотры
647
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