Оккупанты второй раз за утро ударили ракетами по Днепропетровщине (фото)

Оккупанты второй раз за утро ударили ракетами по Днепропетровщине (фото)

Утром 30 апреля российские оккупанты снова ударили ракетами по Днепропетровской области. Обстрелам подверглись фермерские склады в Синельниковском районе.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Ракета попала в фермерские склады. Никто не пострадал. Успешная операция орков по "денацификации" двух пустых ангаров", — написал он.

Напомним, утром 30 апреля российские оккупанты обстреляли Днепропетровскую область, а именно окрестности Великой Костромки в Криворожском районе и одно из сел Синельниковского района, граничащую с Запорожской и Донецкой областями.

"Жизнь победит": украинские звезды устроили концерт в метро Днепра

Читайте также: