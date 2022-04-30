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Оккупанты второй раз за утро ударили ракетами по Днепропетровщине (фото)

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Оккупанты второй раз за утро ударили ракетами по Днепропетровщине (фото)

Фото: Валентин Резниченко

Утром 30 апреля российские оккупанты снова ударили ракетами по Днепропетровской области. Обстрелам подверглись фермерские склады в Синельниковском районе.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Ракета попала в фермерские склады. Никто не пострадал. Успешная операция орков по "денацификации" двух пустых ангаров", — написал он.

Напомним, утром 30 апреля российские оккупанты обстреляли Днепропетровскую область, а именно окрестности Великой Костромки в Криворожском районе и одно из сел Синельниковского района, граничащую с Запорожской и Донецкой областями.

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