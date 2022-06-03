Оккупанты ввели смертную казнь: какая ситуация в Мариуполе 3 июня

Мариуполь разрушен оккупантами и превратился в кладбище. За месяц россияне похоронили в братских могилах по меньшей мере 16 тысяч местных жителей, а в моргах города остаются тысячи тел. Оккупанты ввели смертную казнь и расстреливают чиновников.

ТСН.ua собрал все, что происходило в Мариуполе за минувшие сутки, 2 июня.

Эпидемия – не угроза, а реальность: в акватории Азовского моря мариупольцы фиксируют мор рыбы

В акватории Азовского моря мариупольцы фиксируют начало мора рыбы. Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщает, что такие явления присущи Азову в период аномальной жары в июле. Впрочем, в этом году начались рано.

Оккупанты в Мариуполе ввели смертную казнь: расстреливают чиновников

Во временно захваченном российскими войсками Мариуполе захватчики ввели смертную казнь. Они расстреливают чиновников, а также содержат в тюрьме несколько десятков волонтеров. Оккупанты сажают в тюрьму или расстреливают всех, кто отказался сотрудничать с коллаборантами и оккупационными властями.

Фото: Associated Press

"Мариуполь – это львиная доля": Арестович назвал примерное число погибших в войне гражданских

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович предполагает, что на сегодняшний день в результате полномасштабной войны в Украине погибли несколько десятков тысяч гражданских. Большинство – в Мариуполе. Российское руководство попытается скрыть точное количество погибших мирных жителей.

В Мариуполе украинские полицейские перешли на сторону оккупантов

В Мариуполе украинские полицейские перешли на сторону оккупантов. К военным преступникам присоединились сотрудники полиции Мариуполя и Донецкой области, сообщил советник мэра Петр Андрющенко.

Фото: Associated Press

В Мариуполе оккупанты не дают документы о смерти погибших и хоронят людей в братских могилах

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал о новых издевательствах оккупантов при похоронах погибших жителей города. Российские военные отказались выдавать документы о смерти погибших от обстрелов или от полученных травм.

"Это было почти невозможно, но мы выполняли": пилот рассказал об доставке грузов и эвакуации из "Азовстали"

Украинский пилот Вооруженных сил, который доставлял лекарства и боеприпасы на завод "Азовсталь" в Мариуполе и эвакуировал раненых, рассказал о боевых вылетах. Имени пилота вертолета ВСУ не назвали. Впрочем, операцией руководило Главное управление разведки. Она была секретной, а времени на уяснение всех нюансов для экипажа было немного. Интервью пилота обнародовал Генштаб ВСУ.

Фото: Associated Press

Оккупанты массово вывозят из Мариуполя детей: их содержат в Ростовской области и под Санкт-Петербургом

Российские оккупанты массово вывозят из Мариуполя детей. Их содержат в детских лагерях в Ростовской области, а также под Санкт-Петербургом. Оккупанты пытаются быстро сделать из вывезенных маленьких украинцев граждан РФ.

Россия разворовывает Мариуполь: Андрющенко сообщил о грабеже государственного масштаба

Очень много кораблей пришвартовано в Мариуполе. Оккупанты вывозят продукцию в Ростов-на-Дону.

"Они собираются и дальше вывозить металлопрокат — сталь всех видов, которая до сих пор хранится в порту. Первая партия уже пошла на судне ПМ-3 в сторону Ростова-на-Дону. 2,5 тысячи тонн уже вывезли и сегодня-завтра ожидается второй этап", – сообщил советник мэра Петр Андрющенко.

Напомним, 35-летний тренер по борьбе Евгений Тузов, помогавший с укрытием шести тысячам человек в Мариуполе, переехал в Днепр и открыл там приют для беглецов от войны.

Андрющенко: оккупанты разминировали порт в Мариуполе, воруют и вывозят металлопрокат

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