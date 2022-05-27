Оккупанты вводят на территории Херсонской и Запорожской областей русский телефонный код +7

Россия вводит свой телефонный код +7 на территории оккупированных Херсонской и Запорожской областей.
В эти регионы уже вошли новые российские операторы.
Об этом сообщает российское пропагандистское издание "РИА Новости".
В оккупационной "администрации" Запорожской области кремлевскими СМИ подтвердили: "Область переходит на российский код +7. В регион зашел новый оператор мобильной связи".
Кроме того, в продажу уже даже поступили сим-карты с номерами, начинающимися на +7.
Напомним, 25 мая президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном предоставлении российского гражданства жителям оккупированных Запорожской и Херсонской областей.
Кроме того, Путин поручил Госдуме РФ обеспечить социальными выплатами жителей ОРДЛО, имеющих российские паспорта.
Киев оценивает решение Москвы о предоставлении жителям временно оккупированной части Донецкой и Луганской областей соцвыплат через российский портал "Госуслуги" как очередное нарушение суверенитета Украины.
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