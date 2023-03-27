"Оккупанты выбегали во двор прямо в трусах": местные жители — о панике россиян после взрывов в Мелитополе (фото)

По официальной информации, пострадало здание, где размещались вражеские силовые структуры.

Утром понедельника, 27 марта , во временно захваченном Мелитополе Запорожской области прогремели взрывы, в результате чего разрушены сразу несколько зданий, которые оккупировали россияне.

Об этом сообщил военный журналист Андрей Цаплиенко.

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По информации местных жителей, прилетело по общежитию автомоторного техникума, где находились российские военные. Как рассказали очевидцы, после "прилета" оккупанты "выбегали во двор прямо в трусах, у них паника".

Также, по данным журналиста, разрушено здание так называемой Госслужбы безопасности оккупационной "власти".

"Расположилась ДСБ в нескольких зданиях. Руководители находятся в отжатом корпусе бывшего вуза — Мелитопольского обособленного подразделения Запорожского института экономики и информационных технологий на проспекте 50-летия Победы. Его обнесли металлическим забором. В этих зданиях наблюдаются разрушения после прилетов", - написал Цаплиенко.

Взрывы в Мариуполе и Мелитополе утром 27 марта

Утром украинские власти сообщили о "бавовне" во временно захваченных Мелитополе Запорожской области и Мариуполе Донецкой области. Около 9 утра мэр города Иван Федоров проинформировал, что в городе прозвучало уже несколько взрывов.

Взрывы прогремели также в Мариуполе. Как уточнил советника мэра Петр Андрющенко, "бавовна" посетила Приморский район города.

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