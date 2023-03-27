"Оккупанты выбегали во двор прямо в трусах": местные жители — о панике россиян после взрывов в Мелитополе (фото)

По официальной информации, пострадало здание, где размещались вражеские силовые структуры.
Утром понедельника, 27 марта , во временно захваченном Мелитополе Запорожской области прогремели взрывы, в результате чего разрушены сразу несколько зданий, которые оккупировали россияне.
Об этом сообщил военный журналист Андрей Цаплиенко.
По информации местных жителей, прилетело по общежитию автомоторного техникума, где находились российские военные. Как рассказали очевидцы, после "прилета" оккупанты "выбегали во двор прямо в трусах, у них паника".
Также, по данным журналиста, разрушено здание так называемой Госслужбы безопасности оккупационной "власти".
"Расположилась ДСБ в нескольких зданиях. Руководители находятся в отжатом корпусе бывшего вуза — Мелитопольского обособленного подразделения Запорожского института экономики и информационных технологий на проспекте 50-летия Победы. Его обнесли металлическим забором. В этих зданиях наблюдаются разрушения после прилетов", - написал Цаплиенко.
Взрывы в Мариуполе и Мелитополе утром 27 марта
Утром украинские власти сообщили о "бавовне" во временно захваченных Мелитополе Запорожской области и Мариуполе Донецкой области. Около 9 утра мэр города Иван Федоров проинформировал, что в городе прозвучало уже несколько взрывов.
Взрывы прогремели также в Мариуполе. Как уточнил советника мэра Петр Андрющенко, "бавовна" посетила Приморский район города.
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