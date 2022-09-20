Оккупанты вымещают свою ненависть за поражения на фронте на украинских женщинах — СБУ

Российские оккупанты вымещают свою ненависть за поражения на фронте на украинских женщинах.
Российские оккупанты сами того не стесняясь рассказывают о том, как насиловали украинских женщин.
Об этом свидетельствует телефонный разговор оккупантов, который перехватила СБУ.
По словам одного из военных преступников РФ, они оказались в окружении Донецкой области. ВСУ их разгромили, а командование страны-агрессора не производит ротацию и даже не отправляет их в отпуск.
“Нас все здесь ненавидят. Наши солдаты насилуют этих женщин. У нас все, весь батальон положили. Здесь вообще п*здец. Я все. У меня нервы сдали. Я домой хочу, я не могу”, – жалуется оккупант.
За самовольное оставление позиций их ждет расстрел, который производит российская комендатура.
“Однако у них есть еще один выход – сдаться в плен украинским защитникам. Хотя отвечать за совершенные военные преступления российским оккупантам придется в любом случае”, – подчеркнули в пресс-службе СБУ.
Напомним, что Рада приняла закон, предоставляющий Нацгвардии возможность осуществлять разминирование.
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