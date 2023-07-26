Оккупанты выпустили 300 снарядов по Херсонщине, убив двух человек

Российские войска 55 раз обстреляли Херсонскую область 25 июля, в результате чего есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Так, российские захватчики во время обстрелов Херсонщины выпустили по ней 300 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, авиации, ПТРК и БПЛА.

Враг попал в жилые кварталы населенных пунктов области и по территории одного из сельскохозяйственных предприятий в Каховском районе.

Из-за российских обстрелов погибли два человека, еще трое получили ранения.

Добавим, по данным Генштаба ВСУ, в течение 25 июля оккупанты обстреляли из артиллерии в Херсонской области Дудчаны, Берислав, Казацкое, Молодежное, Антоновку, Камышаны, Кизомис, Станислав.

В то же время в ОК "Юг" проинформировали, что у российских войск есть проблемы с ресурсами на левобережье Херсонщины, в частности, враг испытывает "снарядный голод".

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