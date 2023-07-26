Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Оккупанты выпустили 300 снарядов по Херсонщине, убив двух человек

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
Просмотры
943
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Оккупанты выпустили 300 снарядов по Херсонщине, убив двух человек

Оккупанты обстреляли Херсонщину из "Градов" и другого вооружения / Фото: uk.wikipedia

Враг попал в жилые кварталы населенных пунктов области.

Российские войска 55 раз обстреляли Херсонскую область 25 июля, в результате чего есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Так, российские захватчики во время обстрелов Херсонщины выпустили по ней 300 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, авиации, ПТРК и БПЛА.

Враг попал в жилые кварталы населенных пунктов области и по территории одного из сельскохозяйственных предприятий в Каховском районе.

Из-за российских обстрелов погибли два человека, еще трое получили ранения.

Добавим, по данным Генштаба ВСУ, в течение 25 июля оккупанты обстреляли из артиллерии в Херсонской области Дудчаны, Берислав, Казацкое, Молодежное, Антоновку, Камышаны, Кизомис, Станислав.

В то же время в ОК "Юг" проинформировали, что у российских войск есть проблемы с ресурсами на левобережье Херсонщины, в частности, враг испытывает "снарядный голод".

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
943
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация