Оккупанты выпустили 524 снаряда по Херсонщине: есть погибшие и раненые

Враг попал в жилые кварталы, дошкольное учебное заведение и на территорию завода.
Российские войска в течение 23 января 101 раз обстреляли Херсонскую область, в результате чего получили ранения и погибли люди.
Об этом глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил в Сети 24 января.
За минувшие сутки оккупанты совершили по Херсонщине 101 обстрел, выпустив 524 снаряда из минометов, артиллерии, реактивных систем залпового огня, танков, БпЛА и авиации.
Сам Херсон захватчики обстреляли, выпустив 26 снарядов.
Враг попал в жилые кварталы населенных пунктов области; дошкольное учебное заведение и по территории завода в Бериславе.
В результате российской агрессии погибли четыре человека, еще шестеро получили ранения.
К слову, вечером 23 января российские войска атаковали Украину дронами-камикадзе Shahed.
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