Оккупанты выпустили беспилотники и ракету по Украине: где раздавались взрывы

В ночь на 22 февраля 2024 года оккупанты снова устроили атаку по Украине.

Об этом сообщили Воздушные силы Украины.

"Противник атаковал десятью ударными БпЛА типа "Shahed" из района Приморско-Ахтарск — РФ и противорадиолокационной ракетой Х-31П из акватории Черного моря. Восемь беспилотников уничтожены в пределах Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областей", — говорится в сообщении.

Ранее сайт ТСН.ua рассказывал о воздушных тревогах из-за баллистики: почему угроза теперь не только от "Кинжалов" и чем опасны ракеты KN-23

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