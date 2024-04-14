Оккупанты выпустили две ракеты Х-59 в направлении Одесской области

Оккупанты в направлении Одесской области выпустили две ракеты Х-59. Силы ПВО успешно уничтожили вражеские цели.

Об этом сообщило воздушное командование "Юг".

Напомним, 11 апреля Одесщина пережила очередной террор РФ. Из-за ракетной и дроновой опасности тревога в регионе не прекращалась до утра. Обломки сбитых "Шахедов" повлекли за собой пожар на энергетическом объекте. А накануне баллистические ракеты врага убили троих взрослых и 10-летнюю девочку.

Оккупанты в направлении Одесщины выпустили 2 ракеты Х-59

Напомним, тогда глава Одесской ОВА Олег Кипер добавил, что силы ПВО уничтожили 7 дронов, однако обломки сбитых БпЛА повлекли возгорание на территории энергетического объекта.

Пожар оперативно ликвидирован. Люди не пострадали. Отключенных от электроэнергии абонентов нет", — отметил чиновник.

Напомним, по данным Минэнерго, Россия к утру 11 апреля атаковала энергообъекты в четырех областях.

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