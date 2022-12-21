Оккупанты выпустили по Днепропетровщине 70 снарядов: какие последствия атаки РФ (фото)

Россияне в очередной раз обстреляли Никопольщину.

Российские оккупанты ночью 21 декабря обстреливали из "Градов" и тяжелой артиллерии Никопольский район Днепропетровской области. В результате атак РФ повреждены дома людей и линии электропередач.

Об этом рассказал глава ОВА Валентин Резниченко.

Обстреляли россияне три громады — Марганецкую, Мировскую и Красногригорьевскую. Туда прилетело не менее 70 снарядов РФ.

В Красногригорьевской и Марганецкой громадах избиты с десяток частных домов, несколько хозяйственных построек, автомобили, газопровод и линии электропередач.

В Красногригорьевке загорелся пожар в частном подворье. Спасатели огонь уже укротили.

В Мировской громаде последствия удара еще выясняются. К счастью, всюду обошлось без жертв.

"В других районах ночь была тихой — без тревог и атак. И в эту минуту спокойно", — добавил Резниченко.

Следует отметить, что Днепропетровскую область, в частности, Никопольский район, оккупанты обстреливают регулярно. Так, минувшей ночью оккупанты направили туда не менее 20 снарядов.

А ночью, 19 декабря, РФ атаковала Днепропетровскую область дронами-камикадзе, тяжелой артиллерией и "Градами". Во всех громадах, которые атаковали оккупанты, много разрушений.

Еще раньше россияне с территории вокруг ЗАЭС обстреляли Никопольский район Днепропетровской области. Террористы убили одного мужчину и еще троих ранили.

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