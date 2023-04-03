Оккупанты выпустили по Херсонщине 131 снаряд, на Донеччине погибли 6 человек: ситуация в регионах на утро 3 апреля

Ночь на 3 апреля в большинстве областей Украины прошла относительно спокойно.

Областные военные администрации обнародовали ситуацию в регионах по состоянию на 9:00 утра 3 апреля.

Черниговщина

Сутки прошли без обстрелов. В Новгород-Северском районе на мине подорвались два гражданских автомобиля, четыре человека погибли.

Сумщина

Утром россияне обстреливали из минометов Миропольскую и Белопольскую громады. Предварительно – без последствий.

Вчера, 2 апреля, в течение дня россияне совершили обстрелы территории Белопольской, Краснопольской, Юнаковской, Хотинской громад.

Юнакивская громада – россияне били по территории из миномета – 20 прилетов. В результате обстрела повреждены помещения агропредприятия: здание фермы, холодильное оборудование и линия электросети.

Хотинская громада — в результате минометных обстрелов повреждены шесть частных домов.

Запорожская область

За прошедшие сутки враг осуществил 81 обстрел гражданской инфраструктуры 16 населенных пунктов: Гуляйполе, Новоандреевка, Волшебное, Железнодорожное, Красное, Малые Щербаки, Орехов, Новоданиловка, Белогорье, Ольговское, Затышье, Малая Токмачка, Щерба, янское. Поступило 14 сообщений о разрушении. Информация о пострадавших уточняется.

Харьковщина

На Слобожанском направлении противник обстрелял Ветеринарное, Гатище, Большой Бурлук и Колодезное.

На Купянском направлении вражеских обстрелов подверглись Каменка, Петро-Ивановка, Двуречная, Кутьковка, Западное, Масютовка и Крахмальное.

Вчера оккупанты обстреляли г. Купянск. Зафиксированы прилеты на территории "Сахарозавода". Ранена и была госпитализирована женщина 65 лет.

Также враг обстрелял из РСЗО с. Богуславка Изюмского района, поврежден жилой дом.

Вчера днем в с. Волчанские Хутора Чугуевского района вражескими обстрелами было повреждено здание магазина.

Луганщина

Населенные пункты вдоль линии фронта захватчики снова подвергли массированному артиллерийскому обстрелу. Открывали огонь, в частности, по Новоселовскому, Невскому, Белогоровке. Ситуация в области остается сложной.

Донетчина

За прошедшие сутки враг применял ЗРК "С-300", совершил авиаудар, стрелял из РСЗО "Ураган", "Град", артиллерии. Обстреляны: поселок Большая Новоселка, Константиновка, Авдеевка, Курахово, с. Орловка, с. Северное.

Повреждены 38 жилых домов (из них 20 – многоквартирных), здание налоговой инспекции, газопровод, детский сад, 3 автомобиля, цех ЧАО "АКХЗ", выключатель электрической сети, ЛЭП. За сутки по области – 6 погибших, 15 раненых.

Николаевщина

Сегодня утром враг совершил артиллерийский обстрел по акватории Очаковской громады. Без жертв и разрушений.

Херсонщина

За прошедшие сутки враг обстрелял область 20 раз, в том числе – Херсон. По области враг выпустил 131 снаряд из разных видов вооружения. В результате вражеских обстрелов погиб один человек.

По информации Генерального штаба ВСУ, российские оккупанты продолжают принудительную паспортизацию населения временно занятой территории Херсонской области.

Читайте также: