Оккупанты выпустили по Херсонщине 434 снаряда и убили 7 человек на Донетчине: ситуация в регионах 14 мая

Областные военные администрации рассказали о ситуации в регионах по состоянию на утро воскресенья, 14 мая.

Тернопольщина

Вчера вечером в результате атаки россиян произошло попадание в складские помещения, что повлекло за собой пожар. Травмированы два человека (ожоги и осколочные ранения). Им оказывается медицинская помощь в больницах области.

К утру во время воздушной тревоги в области были слышны взрывы. В результате атаки разрушены и повреждены дачные дома, торгово-офисное помещение и грузовые автомобили. Пострадавшие на месте происшествия не обнаружены. Информация уточняется.

Черниговщина

За сутки – пять обстрелов из минометов, артиллерии, Новгород-Северский район. Также зафиксировано два удара дронов-камикадзе типа "Шахед" по Новгород-Северскому району. Без жертв и разрушений.

Сумщина

Вчера в течение дня россияне совершили шесть обстрелов приграничья. Зафиксировано 65 взрывов. Обстрелы подверглись Великописаревской, Эсманской, Белопольской и Краснопольской громадам.

В Хотинской гроипде в результате минометных обстрелов повреждена линия электропередач. Без пострадавших.

Зноб-Новгородская громада: обстрелом повреждено здание Центра предоставления админуслуг.

Без человеческих утрат.

Запорожская область

За сутки на 18 населенных пунктов Запорожской области пришлось 95 ударов вражеского вооружения: 86 артобстрелов, два авиационных, четыре – из РСЗО, три атаки БПЛА.

Под ударом – линия фронта: Новоданиловка, Гуляйполе, Орехов, Ольговское, Магдалиновка, Полтавка, Малая Токмачка, Железнодорожное.

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Во время массированной атаки по прифронтовому Гуляйполю пострадал 64-летний мужчина. Он эвакуирован для лечения в областной центр. В области зафиксировано 28 сообщений о разрушении гражданских объектов.

Днепропетровщина

Вчера днем враг накрыл огнем из тяжелой артиллерии Никополь. Пострадал 57-летний местный житель. Сейчас он в тяжелом состоянии госпитализирован в реанимацию. В городе повреждены две многоэтажки, пять частных домов, несколько хозяйственных построек, гараж, микроавтобус и две линии электропередач.

Ночью россияне обстреляли Покровскую громаду Никопольского района. Повреждены объект инфраструктуры и транспортное предприятие. Прошло без пострадавших.

Харьковщина

Ночью россияне нанесли ракетный удар, предварительно ЗРК С-300, по Новобаварскому району Харькова. Повреждены железнодорожные пути, многоквартирный 2-этажный жилой дом, общежитие. Без пострадавших.

В пгт Золочев Богодуховского района две ракеты попали в землю между жилыми домами. В домах выбиты окна, уничтожены два гаража. Люди не пострадали.

В течение суток враг обстреливал приграничные и прифронтовые населенные пункты области. На Слобожанском направлении противник нанес авиационный удар по району населенного пункта Бударки. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Уды, Казачья Лопань, Старица, Огурцово, Домашнее, Гатище, Плетеневка, Бочково, Нестерное и Бударки.

В Купянском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Масютовки, Новоселовского и восточной окраины Стельмаховки.

Оккупанты нанесли авиационных ударов по районам населенных пунктов Ольшана и Котляровка. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись Новомлынск, Двухлетняя, Табаевка и Никополь.

В результате обстрелов с. Домашнее Купянского района повреждено по меньшей мере 4 частных жилых дома, произошел пожар. Осколочное ранение получила и была госпитализирована 43-летняя женщина.

В результате обстрела с. Огурцово Чугуевского района поврежден жилой дом, 61-летний мужчина получил осколочные ранения и был госпитализирован.

Луганщина

Все попытки россиян пойти вперед вблизи Новоселовского и по направлению к восточным окрестностям Стельмаховки завершились ничем. В районах Белогоровки и Кременной вчера рашисты проводили артиллерийские обстрелы. По Белогоровке враг нанес авиаудару. Обстреляны Стельмаховка, Макеевка и Белогоровка.

За сутки противник совершил 108 обстрелов (456 снарядов).

В так называемой "ЛНР" введен в действие "закон", позволяющий органам оккупационной власти обратиться в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на бесхозные дома, сооружения, помещения, объекты незавершенного строительства.

Донетчина

За прошедшие сутки оккупанты обстреляли 12 населенных пунктов: Курахово, с.Богоявленко, Торецк, Константиновка, с.Времевка, Авдеевка, Дружковка, пгт Северное, пгт Нью-Йорк, пгт Большая Новоселка, с.Волченко, Бахмут.

Поврежден 61 жилой дом (из них 19 – многоквартирных), линия теплосети, два рынка, служебный автомобиль, школа, кафе, 2 бокса ВНП (Авдеевка), здание завода "Конти", склад ГП "КДХЗ", аптека, два магазина, п гражданских автомобилей, музей, две электросети, АЗС, два газопровода, помещение автовокзала. В Донецкой области за сутки: семь погибших, 16 раненых.

Удар по Донбасу.

Удар по Донбасу.

Удар по Донбасу.

Накануне россияне нанесли массированный удар по Константиновке: погибли два человека, ранены 10. Повреждены восемь частных домов, семь многоэтажек, два промышленных объекта, пять инфраструктурных объектов. Также враг обстрелял Дружковку кассетными боеприпасами – ранены два человека, повреждены два дома.

На Волновахском направлении в Богоявлении Угледарской ТГ ранены два человека. Под обстрелами Пречистовка, Максимовка и Угледар.

На Донецком направлении четыре человека погибли в Авдеевке. Кураховская ТГ потерпела шесть обстрелов: в Курахово повреждены три многоэтажки, в Островском — четыре частных дома, в Волченке — один дом.

На Горловском направлении в Торецкой ТГ ранены два человека, повреждены 30 домов, четыре инфраструктурных объекта и админздание. В Часовоярской ТГ разрушен один дом, еще три повреждены. В Соледарской ТГ повреждены пять домов в Васюковке.

На Лисичанском направлении разрушены два дома в Звановке.

Николаевщина

Вчера днем в результате вражеского обстрела г. Очаков Очаковской общины произошло возгорание оперативно лечущего жилого дома, поврежден объект критической инфраструктуры. Пострадавших нет. Также вчера враг наносил удары с РСЗО по акватории Очаковской громады. Прошло без пострадавших.

Херсонщина

За сутки — 90 обстрелов (434 снаряда), из них по г. Херсон противник совершил два обстрела (15 снарядов).

Оккупанты в очередной раз нанесли удар по Бериславщине: авиационный удар по городу Берислав, в результате чего в городе исчезло электроснабжение. Повреждения получила территория и здания Херсонгаз ОАО Бериславский филиал. Потерпевшие отсутствуют.

Также вчера россияне обстреляли с. Красный Маяк. В результате обстрела повреждено здание лицея.

В с. Золотая Балка Новоалександровской общины ранен человек, разрушения получили три дома, один из них – сгорел. Всего из-за российской агрессии шесть человек получили ранения.

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