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Оккупанты выпустили по Херсонщине более 600 снарядов: есть погибшие

Оккупанты выпустили по Херсонщине более 600 снарядов: есть погибшие

Россияне терроризируют херсонцев / Фото: Associated Press

В общей сложности за сутки область обстреляли 109 раз.

Российские войска 27 сентября из минометов, артиллерии, реактивных систем залпового огня "Град", танков, боевых машин пехоты, авиации и дронов выпустили по территории Херсонской области 604 снаряда.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

"По Херсону военные РФ выпустили 33 снаряда, всего за сутки обстреляли область 109 раз. Попали в территорию завода и объект критической инфраструктуры, жилые кварталы. Два человека погибли, один ранен", — уточнил он.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении отметил, что в последние дни россияне начали особенно жестоко бить по Херсонской области.

Российские войска каждый день обстреливают деоккупированную часть Херсонской области и областной центр. Несмотря на доказательства и показания, Москва с самого начала полномасштабного вторжения отрицает целенаправленную атаку на гражданских.

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