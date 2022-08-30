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Оккупанты выпустили по Николаеву 12 ракет, там остаются 200 тысяч местных вместе с детьми

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Оккупанты выпустили по Николаеву 12 ракет, там остаются 200 тысяч местных вместе с детьми

Фото: Управление ГСЧС в Николаевской области

Двое погибших и 24 раненых — последствия мощного обстрела Николаева накануне.

В Николаеве Ингульский мост около трех часов дня попал под вражеский обстрел. В общей сложности до южного города, который держит оборону с начала полномасштабного вторжения, долетело 12 ракет. Большинство — по учебным заведениям и обычным жилым домам, говорится в ТСН.

Свергнуты электроопоры, разбиты бетонные плиты, разбиты заборы и разрушены дома. Тревога еще не закончилась, а спасатели сразу разбирали завалы. Легким раненым помощь оказывали волонтеры "Красного креста", более тяжелых - забрали медики скорой.

Николаевцы вынуждены пересиживать в укрытиях, местных до сих пор более двухсот тысяч, в опасности остаются дети.

Одна из ракет прилетела в парк и чудом никого не убила. К вечеру пылала Кинбурнская коса.

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