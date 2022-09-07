Оккупанты выпустили по Украине более 8 ракет: в Генштабе рассказали о российских обстрелах

Российские оккупанты за сутки нанесли 8 ракетных и 10 авиационных ударов по территории Украины.

Захватчики пытаются полностью захватить Донецкую область и сохранить контроль над оккупированной частью Украины.

Об этом 7 сентября говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

"Противник продолжает сосредоточивать усилия на установлении полного контроля над территорией Донецкой области, содержании захваченных районов Херсонской, части Харьковской, Запорожской и Николаевской областей. Постоянно ведет воздушную разведку БпЛА, продолжает принимать меры по улучшению логистического обеспечения своих войск", — говорится в сообщении.

В течение текущих суток враг нанес более 8 ракетных и 10 авиационных ударов по объектам на территории Украины.

"В частности, пострадала инфраструктура в районах населенных пунктов Харьков, Циркуны, Большие Проходы, Славянск, Северск, Краматорск, Богоявленка, Константиновка, Дорожнянка, Ольговское, Белогорка, Костромка, Сухой Пруд, Безымянное, Андреевка и Белая Криница" Генштаб.

Напомним, Залужный спрогнозировал продолжительность боевых действий в Украине.

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