Оккупанты выпустили по Виннице 8 ракет — срочное обращение Зеленского

Президент в очередной раз заявил о требовании закрыть небо над Украиной.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по Виннице 6 марта оккупантами было выпущено 8 ракет.

"Только что мне доложили о ракетном ударе по Виннице — 8 ракет против нашего города, против нашей мирной и доброй Винницы, которая никогда не угрожала России никоим образом. Ракетный удар жесткий, циничный. Полностью разрушен аэропорт. Они продолжают уничтожать нашу инфраструктуру, нашу жизнь, которую строили мы, строили наши родители, наши дедушки, бабушки, поколения украинцев", — заявил он.

Президент в очередной раз заявил о требовании закрыть небо над Украиной.

"Закройте небо над Украиной, закройте для всех российских ракет, для российской боевой авиации — для всех этих террористов. Сделайте гуманитарную воздушную зону — без ракет, без авиабомб. Мы люди и это ваша гуманитарная обязанность защищать нас, защищать людей. И вы это можете! Если вы этого не сделать, не дадите нам хотя бы самолеты, чтобы мы могли сами себя защитить, то можно сделать только один вывод – вы тоже хотите, чтобы нас очень медленно убивали. Это ответственность также и политиков мира, западных лидеров – с сегодняшнего дня и навсегда!", — подчеркнул Зеленский.