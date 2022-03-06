Оккупанты выпустили по Виннице 8 ракет — срочное обращение Зеленского

Президент в очередной раз заявил о требовании закрыть небо над Украиной.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по Виннице 6 марта оккупантами было выпущено 8 ракет.
"Только что мне доложили о ракетном ударе по Виннице — 8 ракет против нашего города, против нашей мирной и доброй Винницы, которая никогда не угрожала России никоим образом. Ракетный удар жесткий, циничный. Полностью разрушен аэропорт. Они продолжают уничтожать нашу инфраструктуру, нашу жизнь, которую строили мы, строили наши родители, наши дедушки, бабушки, поколения украинцев", — заявил он.
Президент в очередной раз заявил о требовании закрыть небо над Украиной.
"Закройте небо над Украиной, закройте для всех российских ракет, для российской боевой авиации — для всех этих террористов. Сделайте гуманитарную воздушную зону — без ракет, без авиабомб. Мы люди и это ваша гуманитарная обязанность защищать нас, защищать людей. И вы это можете! Если вы этого не сделать, не дадите нам хотя бы самолеты, чтобы мы могли сами себя защитить, то можно сделать только один вывод – вы тоже хотите, чтобы нас очень медленно убивали. Это ответственность также и политиков мира, западных лидеров – с сегодняшнего дня и навсегда!", — подчеркнул Зеленский.
Как начиналась война России против Украины:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ удовлетворил обращение Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- Ранним утром 24 февраля Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса. Началась война России против Украины.
- 24 февраля на всей территории Украины ввели военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной. 3 марта состоялся второй раунд. Но война продолжается.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- личного состава – более 11 тыс. человек,
- танков ‒ 285 ед.,
- ББМ – 985 ед.,
- артиллерийских систем – 109 ед.,
- РСЗО ‒ 50 ед.,
- средства ПВО – 21 ед.,
- самолетов – 44 ед.,
- вертолетов – 48 ед.,
- автомобильной техники – 447 ед.,
- легкие скоростные катера – 2 ед.,
- цистерн с ППМ ‒ 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.