Оккупанты выпустили ракеты и "Шахеды" по Украине: ПВО отработало на отлично

Сегодня Украина пережила очередную вражескую атаку. Оккупанты снова били ударными беспилотниками.

Об этом сообщил Генштаб.

"Ночью российские оккупанты атаковали Украину, применив 27 БпЛА типа "Shahed". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины все ударные дроны были уничтожены", — говорится в сообщении.

По данным Воздушных сил Украины, было сбито 27 ударных БПЛА.

"В ночь на 15 марта 2024 года российские оккупанты ударили 7 зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 по Харьковщине и Донбасу, одной управляемой авиационной ракетой Х-59 по Полтавщине и 27 ударными БпЛА типа "Shahed" (районы пусков беспилотников – Приморско-Ахтарск, Курская обл. – РФ). В результате боевой работы сбито 27 дронов в пределах Кировоградской, Николаевской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Винницкой, Киевской и областей", — говорится в сообщении.

Напомним, в Винницкой области произошли мощные взрывы. Один из беспилотников ударил по жилому дому, там начался очень сильный пожар. Есть погибшие и пострадавшие.

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