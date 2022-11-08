Оккупанты выпустили ракеты из Су-25 по своим позициям на Донбассе

На Донецком направлении враг 12 раз применял авиацию.

Российские оккупационные войска выпустили ракеты из самолета Су-25 по своим же позициям в Донецком направлении.

Об этом рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.

Отмечается, что войска врага несут огромные потери в районе Бахмута, Авдеевки и Угледара. Именно эти направления являются эпицентром русской войны, там продолжаются самые жестокие и кровавые бои.

Череватый заявил, что россияне применяют все виды оружия, которые у них есть. Прежде всего – артиллерию, РСЗО и авиацию.

"В частности, на Донецком направлении за эти сутки была применена 12 раз авиация. Правда, однажды они применили Су-25 — выпустили по своим позициям ракеты", — сообщил он.

Потери оккупантов

По состоянию на 8 ноября, общие боевые потери среди личного состава врага составляют около 77 170 человек.

Спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров рассказал, что на юге ВСУ за день нанесли по врагу около 100 огневых ударов.

В Луганской области 9-м полку ВС РФ изрядно досталось от ВСУ – более 20 россиян сдались в плен.