Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Оккупанты выпустили ракеты из Су-25 по своим позициям на Донбассе

Автор
Мария ПономаренкоМария Пономаренко
Дата публикации
Просмотры
1925
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Оккупанты выпустили ракеты из Су-25 по своим позициям на Донбассе

Фото: Associated Press

На Донецком направлении враг 12 раз применял авиацию.

Российские оккупационные войска выпустили ракеты из самолета Су-25 по своим же позициям в Донецком направлении.

Об этом рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.

Отмечается, что войска врага несут огромные потери в районе Бахмута, Авдеевки и Угледара. Именно эти направления являются эпицентром русской войны, там продолжаются самые жестокие и кровавые бои.

Череватый заявил, что россияне применяют все виды оружия, которые у них есть. Прежде всего – артиллерию, РСЗО и авиацию.

"В частности, на Донецком направлении за эти сутки была применена 12 раз авиация. Правда, однажды они применили Су-25 — выпустили по своим позициям ракеты", — сообщил он.

Потери оккупантов

По состоянию на 8 ноября, общие боевые потери среди личного состава врага составляют около 77 170 человек.

Спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров рассказал, что на юге ВСУ за день нанесли по врагу около 100 огневых ударов.

В Луганской области 9-м полку ВС РФ изрядно досталось от ВСУ – более 20 россиян сдались в плен.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1925
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация