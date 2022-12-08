Оккупанты выпустили ракеты по Харьковской области: в ОВА показали фото последствий атак

Российские оккупанты обстреливают Купянск и расположенные рядом с линией столкновения населенные пункты Харьковщины.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

По его данным, ранним утром 8 декабря войска РФ ударили ракетами по Купянску. Выпустили оккупанты ракеты С-300, одна из них попала в землю под фундаментом админпомещения.

В результате этой атаки разрушена стена здания, повреждены авто, выбиты окна. Предварительно – без пострадавших.

Кроме того, 7 декабря россияне обстреляли Купянск, в результате чего был поврежден жилой дом, произошел пожар. Без жертв и пострадавших.

Также путинские войска ударили ракетами С-300 в районе пгт Печенеги Чугуевского района. После чего в полях возникли пожары.

"Спасибо нашей ПВО, если бы не их профессиональные действия, последствия были бы значительно больше. Наши военные держат свои позиции и ведут упорные бои с оккупантами", — написал чиновник.

Синегубов добавил, что в области продолжается разминирование территорий. За минувшие сутки изъято и обезврежено 129 взрывоопасных предметов.

Напомним, ночью 8 декабря оккупационные войска РФ также нанесли удар по транспортной базе в Николаеве. В результате атаки россиян горели автобусы.

Как сообщалось, в Харьковской области отец и сын, воюющие в рядах Госпогранслужбы, разрешили ВСУ уничтожить их дом. Там размещался штаб окккупантов. На вопрос, не жалеют ли о потерянном доме, пограничники отвечают: "Нет!". Говорят, что после Победы они построят еще лучшее здание и в нем не будет ноги оккупантов.

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