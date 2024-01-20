Оккупанты выпустили рекордное количество снарядов по Херсонщине: есть жертвы

Обстрелы региона не прекращаются ни днем, ни ночью.

За прошедшие сутки российские войска из минометов, артиллерии, реактивных систем залпового огня, танков и дронов 119 раз обстреляли Херсонскую область.

Об этом в Telegram сообщил глава ОВА Александр Прокудин.

Всего по деоккупированной территории Херсонщины выпущено 664 снаряда, по Херсону — 30. Военные РФ били по жилым кварталам, попали в объект критической инфраструктуры и церковь в Херсонском районе.

"В результате российской вооруженной агрессии погиб один человек, еще трое, в том числе один ребенок, ранены", — написал Прокудин.

Напомним, оккупационная армия России днем 17 января обстреляла Берислав в Херсонской области — в результате атаки трое пострадавших.

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