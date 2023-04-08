Оккупанты вырыли длиннющий окоп на десятки километров на Запорожье: спутниковые фото

Крайние точки окопа на западе расположены в 9 км от захваченного Мелитополя.

Российские войска создали линию обороны на захваченной части Запорожской области протяженностью в 70 км.

Вражескую траншею на спутниковых снимках Sentinel-2 обнаружил Центр журналистских расследований.

В ЦЖР уточнили, что крайные точки этого укрепрайона российских захватчиков на западе расположены в окрестностях поселка Семеновка. Расстояние от поселка до Мелитополя, который оккупационная "власть" признала своей "столицей", составляет примерно 9 км.

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А на востоке крайняя точка фортификационных сооружений врага находится в поле за пределами поселка Мариновка Приморского района.

Согласно результатам анализа спутниковых данных, возведение вражеской линии обороны стартовало в начале сентября 2022 года. И уже по состоянию на 18 октября длинный окоп был готов, ведь рыть его россияне начали одновременно с двух направлений.

Непрерывная протяженность траншеи составляет 70 км. Это почти треть протяженности Запорожской области с востока на запад (205 км). Кроме того, как сравнили журналисты, это примерно равно расстоянию от Херсона до Николаева или от Вены до Братиславы.

Фото со спутника Sentinel-2

Фото со спутника Sentinel-2

Фото со спутника Sentinel-2

Фото со спутника Sentinel-2

Фото со спутника Sentinel-2

Фото со спутника Sentinel-2

Напомним, в Центре нацсопротивления сообщили, что россияне на захваченной территории Запорожской области без объяснения причин вывозят людей в застенки.

По информации "Энергоатома", оккупанты строят дополнительный забор вокруг захваченной Запорожской АЭС, "вроде готовя ее к обороне".

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