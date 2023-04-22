Оккупанты выселяют из домов жителей левого берега Херсонcкой области — ЦНС

При этом захватчики начали размещать свою военную технику в жилых районах населенных пунктов.

Российские захватчики требуют от жителей левого берега Херсонской области, проживающих у реки Днепр, покинуть регион.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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В сообщении указывается, что в Новой Каховке и в пгт Днепряне оккупанты сообщили местным жителям, что проживающие на первой береговой линии Днепра должны срочно покинуть квартиру.

При этом захватчики начали размещать свою военную технику в жилых районах населенных пунктов.

Кроме этого, российские агрессоры, в привычной для себя манере, разворовывают инфраструктуру на временно оккупированных землях. Сообщается, что в пгт Бриловка около 150 окупантов демонтировали элеватор на металлолом.

Напомним, ранее сообщалось, что в захваченный российской армией город Скадовск Херсонской области прибыло подразделение оккупантов численностью около 300 человек — все они бывшие осуждены. Российские "зеки" должны, якобы, обеспечивать правопорядок во временно оккупированном городе.

Кроме того, мы ранее информировали, что координационный прессцентр Сил обороны юга Наталья Гуменюк заявила, что российские войска готовятся к очередному "жесту доброй воли" на захваченной части Херсонщины, обустраивая там оборонные рубежи и минуя все побережье на левом берегу.

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