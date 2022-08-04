Оккупанты вытеснили украинских военных с двух позиций под Донецком и Бахмутом — Генштаб ВСУ

Российские оккупанты во время боев 30 июля вытеснили украинских военных с двух позиций под Донецком и Бахмутом.
Поэтому ВСУ были вынуждены покинуть Семигорье и перейти к обороне в восточных окрестностях Кодемы.
Об этом заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов сообщил на брифинге 4 августа.
Он уточнил, что вытеснение защитников Украины произошло в результате массированного применения российской артиллерии и наступления в районе Доломитного и Углегорской ТЭС в направлении Кодемы.
"30 июля в результате активного применения противником авиации, артиллерии и реактивных систем залпового огня, ведения активных наступательных штурмовых действий по направлению Спартак-Авдеевка подразделения сил обороны вынуждены были покинуть шахту "Бутовка" и перейти к обороне южнее населенного пункта Авдеевка", — рассказал представитель Генштаба.
Напомним, по словам эксперта Михаила Самуся, в ближайшее время темпы наступления оккупантов на Донбассе будут замедляться.
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