Оккупанты вытеснили украинских военных с двух позиций под Донецком и Бахмутом — Генштаб ВСУ

Российские оккупанты во время боев 30 июля вытеснили украинских военных с двух позиций под Донецком и Бахмутом.

Поэтому ВСУ были вынуждены покинуть Семигорье и перейти к обороне в восточных окрестностях Кодемы.

Об этом заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов сообщил на брифинге 4 августа.

Он уточнил, что вытеснение защитников Украины произошло в результате массированного применения российской артиллерии и наступления в районе Доломитного и Углегорской ТЭС в направлении Кодемы.

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"30 июля в результате активного применения противником авиации, артиллерии и реактивных систем залпового огня, ведения активных наступательных штурмовых действий по направлению Спартак-Авдеевка подразделения сил обороны вынуждены были покинуть шахту "Бутовка" и перейти к обороне южнее населенного пункта Авдеевка", — рассказал представитель Генштаба.

Напомним, по словам эксперта Михаила Самуся, в ближайшее время темпы наступления оккупантов на Донбассе будут замедляться.

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