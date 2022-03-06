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Оккупанты вывели из строя 34 больницы на территории Украины, некоторые из них полностью разрушены

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Оккупанты вывели из строя 34 больницы на территории Украины, некоторые из них полностью разрушены

Запорожская ОГА

Это нарушение Женевской конвенции.

Очередное нарушение Женевской конвенции от россиян. В результате действий российских террористов в Украине повреждены 34 больницы, некоторые из них уже не смогут функционировать.

Об этом отметил в эфире "Єдиних новин" министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Он отметил, что повреждения разные, но есть несколько заведений, которые разрушены до основания.

"ВОЗ уже разместила на своем сайте информацию об этом, описав 6 нарушений Женевской конвенции, в которой зафиксированы атаки на больницы. Эта информация будет передана в международные суды", — добавил Ляшко.

Виктор Ляшко рассказал об обстрелянных медицинских учреждениях

Виктор Ляшко рассказал об обстрелянных медицинских учреждениях

Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – более 11 тыс. человек,
  • танков – 285 ед.,
  • ББМ – 985 ед.,
  • артиллерийских систем – 109 ед.,
  • РСЗО ‒ 50 ед.
  • средства ПВО – 21 ед.,
  • самолетов – 44 ед.,
  • вертолетов – 48 ед.,
  • автомобильной техники – 447 ед.,
  • легкие скоростные катера – 2 ед.,
  • цистерн с ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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