Оккупанты вывели из строя 34 больницы на территории Украины, некоторые из них полностью разрушены

Оккупанты вывели из строя 34 больницы на территории Украины, некоторые из них полностью разрушены

Это нарушение Женевской конвенции.

Очередное нарушение Женевской конвенции от россиян. В результате действий российских террористов в Украине повреждены 34 больницы, некоторые из них уже не смогут функционировать.

Об этом отметил в эфире "Єдиних новин" министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Он отметил, что повреждения разные, но есть несколько заведений, которые разрушены до основания.

"ВОЗ уже разместила на своем сайте информацию об этом, описав 6 нарушений Женевской конвенции, в которой зафиксированы атаки на больницы. Эта информация будет передана в международные суды", — добавил Ляшко.