Оккупанты вывели на боевое дежурство ракетоноситель с "Калибрами": украинцев предупредили об опасности

В ОК "Юг" предупреждают об очень высоком уровне ракетной опасности.

В воскресенье, 11 июня, россияне вывели на боевое дежурство надводный ракетоноситель с 8 ракетами типа "Калибр".

Об этом информирует представитель Оперативного командования "Юг" Владислав Назаров.

"Враг вывел на боевое дежурство надводный ракетоноситель, снаряженный "Калибрами". Общее количество вражеской группировки в Черном и Азовском морях — 12 и 1 корабль, соответственно", — говорится в сообщении.

Украинцев предупреждают об очень высоком уровне ракетной опасности и призывают находиться в безопасных местах во время воздушной тревоги.

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