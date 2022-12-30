Оккупанты вывели в Черное море только один носитель ракет "Калибр"

С акватории Черного моря украинским городам грозит залп из 8 крылатых ракет.

В пятницу, 30 декабря, в Черном море на боевом дежурстве находится до 10 вражеских кораблей, из которых 1 носитель крылатых ракет "Калибр". С акватории Черного моря Украине грозит залп из 8 ракет.

Об этом сообщает пресс-служба ВМС ВС Украины.

В Азовском море на боевом дежурстве находится 1 вражеский корабль, в Средиземном море – 9 вражеских кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет "Калибр", общий залп – 72 ракеты.

Также сообщается, что за сутки, в интересах России проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

в Азовское море – 23 судна, из них 8 судов двигалось из пролива Босфор;

в Черное море – 41 судно, из них 13 судов продолжили движение в направлении пролива Босфор.

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"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS) на гражданских судах в акватории Азовского моря", — отметили в сообщении.

Напомним, в четверг, 29 декабря, российские террористические войска совершили очередной массированный обстрел Украины ракетами и дронами-камикадзе. В Воздушных силах уточнили, какое оружие использовало РФ.

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