Оккупанты вывесили флаг КНДР в Донецкой области (фото)

В ЦПД объяснили, в чем цель подобных действий врага.
Российские пропагандистские паблики опубликовали фото, на котором изображен флаг КНДР возле недавно захваченного врага села Цукурино на Покровском направлении
Флаг КНДР появился рядом с российским триколором.
Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко объяснил, что история с северокорейским флагом является исключительно элементом информационных операций.
По его мнению, россияне будут сейчас масштабировать тему КНДР и попытаться использовать ее в качестве пропаганды страха против Украины.
"Будут пугать максимально, будут пытаться извращать правдивую информацию о 12 тысячах военных КНДР на территории России, ложью о сотнях тысяч. Военные КНДР действительно есть и их готовят к войне. Но количество фиксируется не такое, как сообщают враги. Поэтому и будут истории о флагах, независимо от того вывесили ли где-то, или "зафотошопили", и сколько они провисели по времени", — отметил Коваленко.
Ранее разведка Южной Кореи сообщила, что северокорейский диктатор Ким Чен Ын отправил на войну в Украину 12 тысяч военных, в том числе подразделение спецназа.
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