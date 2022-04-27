Оккупанты вывезли из Херсона в неизвестном направлении 58 детей-сирот: экс-детский омбудсмен обвинил Денисову

Бывший уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба сообщил, что российские военные в Херсоне похитили 58 детей-сирот, скрывавшихся в подвале одной из церквей. Бывший детский омбудсмен предположил, что оккупанты могли узнать место нахождения детей из сообщения уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой.

Кулеба отметил, что детей-сирот оккупанты вывезли в неизвестном направлении.

Об этом он написал в Сети 28 апреля.

"Информирую Вас, пани Людмила, что сразу после публикации вашего поста, все церкви в этом городе начали обыскивать ФСБ и оккупационные власти. К моменту публикации Вашего поста о том, что в подвале церкви находятся дети, — они не знали", — утверждает в сообщении Кулеба.

"Пока ситуация в Херсоне еще не была столь критичной, местные власти не дали разрешения на выезд этого дома ребенка. Но до момента публикации Вашего поста, шанс спасти детей и вывезти на территории, подконтрольные Украине, был", — добавил он.

Напомним, накануне Денисова сообщила, что в Херсоне 58 воспитанников дома ребенка больше месяца прячутся в подвале местной церкви. Среди них были, в частности, дети с инвалидностью, требующие специального ухода и лечения. Омбудсмен призывала организовать эвакуацию.

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