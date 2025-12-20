ВСУ на фронте / © Associated Press

В ночь на 20 декабря российские войска зашли в пограничное село Грабовское Краснопольской общины на Сумщине, расположенное менее чем в 200 метрах от государственной границы.

Об этом сообщат местные СМИ и Общественное.

По информации СМИ, оставшихся в селе гражданских жителей вывезли на территорию России.

«В селе были гражданские жители, ранее подписавшие отказ от эвакуации. Нам известно, что речь идет о чуть более полусотни граждан. Их вывезли на территорию российской федерации для проведения так называемых фильтрационных мероприятий.» — пишет Кордон. Медиа.

Общественным телефоном эту информацию подтвердила староста села Грабовское Лариса Кремезна.

«Детей среди них не было», — отметила она.

Соучредитель аналитического проекта Deep State Руслан Микула подтвердил, что в районе Грабовского фиксируется активизация российских военных подразделений. По его словам, ситуация еще уточняется, но угроза распространения боевых действий сохраняется.

Также по информации местных СМИ фиксируется информация «о дальнейшем движении российских подразделений в направлении хутора Высокий и села Рясное».

Также они сообщили, что к утру 20 декабря в селе Рясное оставались гражданские жители. Вечером началась эвакуация с участием волонтеров Красного Креста, спецподразделения полиции «Белые ангелы» и местных властей.

Впрочем, уехала лишь примерно четверть находившихся в населенном пункте. Часть людей, несмотря на предупреждение об опасности, отказалась покидать дом.

Полицейская Елена Ставицкая сообщила, что из Рясного согласились эвакуироваться шесть человек, еще двое — из села Лесное.

«Мы готовы продолжать эвакуацию, если будут обращения», — подчеркнула она.

В Сумской областной военной администрации подтвердили, что из приграничных общин региона идет эвакуация мирных жителей. В частности, из Краснопольской общины часть людей, ранее отказывавшихся от выезда, эвакуировали бронированным транспортом.

Эти жители находятся в транзитном центре, где получают необходимую помощь. Эвакуация осуществляется для всех подавших соответствующие заявки во взаимодействии с волонтерами и профильными службами.

Напомним, ситуация на Гуляйпольском направлении стремительно обострилась. Кроме давления врага, оборона города оказалась под угрозой из-за внутренних проблем в 102-й отдельной бригаде территориальной обороны.