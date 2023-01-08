Оккупанты вывезли женщин из роддома в Антраците, чтобы размещать там армейцев

Российские оккупанты захватили роддом в Антраците Луганской области, чтобы устроить там "военный госпиталь" для раненых захватчиков.

Об этом сообщили в Луганской ОВО.

"Оккупантам удалось наладить логистическую сеть госпиталей, которая уже почти вычеркнула из карты гражданские медицинские учреждения. Так, в Антраците закрылся даже роддом, откуда женщин вывезли в Луганск. Обустроен там еще один госпиталь для военных РФ", — говорится в сообщении.

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Кроме того, в захваченных россиянами в 2022 году населенных пунктах области оккупанты полностью разрушают экономику. По словам местных жителей, в магазинах все очень дорого.

"Население выносит имущество из пустых соседних домов, потому что это почти не наказывается", — рассказали люди.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах Стельмаховки, Макеевки и Белогоровки.

Ситуация в Луганской области

Ранее представитель восточной группировки войск ВС Украины полковник Сергей Череватый рассказал, что ситуация в Луганской области остается напряженной, но под контролем украинских войск. По его данным, время от времени в районе некоторых населённых пунктов враг пытается атаковать. Однако он также получает ответ, несет большие потери, отступает.

В свою очередь, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщал, что бои в Луганской области идут практически за каждый метр. ВСУ продолжают двигаться вперед, "продавливая" защиту российских войск в районе Сватова и Кременной.

Гайдай уточнял, что в Луганской области россияне совершают атаки по принципу: обстрелы – наступления. Но продвинуться в направлении освобожденной Белогоровки они не могут и уже строят вторую линию обороны возле Старобельска.

Кроме того, враг перебрасывает в Луганскую область десантников из Херсонского направления.

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