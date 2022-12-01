Оккупанты выводят отдельные подразделения из Запорожской области и готовят эвакуацию коллаборантов – Генштаб ВСУ

Российские оккупанты отводят отдельные подразделения из Запорожской области и готовят к эвакуации персонал "администраций" населенных пунктов региона.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ 1 декабря.

Так, из временно захваченной Михайловки выехали вражеские подразделения, которые базировались в местном отделении полиции и одном из учебных заведений.

В Пологах и Инженерном российские захватчики выезжают из домов, где они были расквартированы, вывозя с собой похищенное имущество.

В то же время в Бурчаке оккупационная "власть" проводит перепись населения для так называемой добровольной эвакуации местных жителей.

Напомним, накануне мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что российские оккупанты начали бежать из Пологов в Мариуполь, вывозя имущество из медучреждений.

А в ночь на 30 ноября в двух населенных пунктах возле Мелитополя были уничтожены казармы российских войск.

Также известно, что в Мелитополе коллаборанты и сами российские войска ищут партизан, объявив за них вознаграждение в размере 500 тыс. руб.

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