Оккупанты выводят военную технику из Мариуполя: куда направляются

В Донецкой области российские захватчики начали вывод военной техники из Мариуполя и отправку ее в сторону Бердянска.

Об этом в Телеграмме сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"Оккупанты начали вывод военной техники из Мариуполя. Даже той, которая до этого была окопана. Техника движется в сторону Бердянска", — написал Андрющенко.

Он также отметил, что в Мариуполе захватчики в очередной раз ужесточают контрпартизанские меры. Так, усилены патрули и блокпосты почти во всех районах города, и впервые стационарный патруль наблюдается у Драмтеатра. Проверки всех без исключения автомобилей, очередная волна обысков и взломов квартир.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе среди местного населения набирает обороты сопротивление. Мариупольцы недовольны захватническими властями.

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