Оккупанты вывозят фейковые "госчреждения" из Херсона, а в Белгороде не хватает врачей — сводка Генштаба

Россияне продолжают наступать на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Российские оккупанты пытаются удержать временно захваченные территории и вместе с тем пытаются вести наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ за 16 октября.

Враг обстреливает позиции украинских войск вдоль всей линии столкновения, осуществляет инженерное оборудование оборонных позиций и рубежей в отдельных направлениях и ведет воздушную разведку.

Нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны, наносит удары по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения.

В течение текущих суток россияне нанесли один ракетный и десять авиационных ударов, осуществили восемь обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Ударам российских оккупантов подверглись районам более десяти населенных пунктов. В частности, Стрилеча и Терны Харьковской области, Павловка и Новоселка Донецкой области и Правдино и Белогорка Херсонской области.

Ситуация в отдельных направлениях

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Проводится плановая ротация подразделений вооруженных сил Беларуси, привлекаемых к охране государственной границы. Сохраняется угроза нанесения ракетных и авиаударов, а также применения ударных беспилотников Shahed-136 с белорусской территории.

На других направлениях противник совершал обстрелы:

на Сиверском направлении – из артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Сеньковка, Гасичевка, Николаевка и Прогресс Черниговской области и Бачевск, Сосновка и Покровка Сумской области;

– из артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Сеньковка, Гасичевка, Николаевка и Прогресс Черниговской области и Бачевск, Сосновка и Покровка Сумской области; на Слобожанском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Казачья Лопань, Стрилеча, Огирцево, Гатище, Волчанские Хутора, Зыбино, Липцы, Заречное и Купянск-Узловой Харьковской области;

– из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Казачья Лопань, Стрилеча, Огирцево, Гатище, Волчанские Хутора, Зыбино, Липцы, Заречное и Купянск-Узловой Харьковской области; на Краматорском направлении – из танков и артиллерии вдоль линии столкновения. В частности, в районах населенных пунктов Грековка и Белогоровка Луганской области и Заречное, Раздолевка, Серебрянка и Яковлевка Донецкой области;

– из танков и артиллерии вдоль линии столкновения. В частности, в районах населенных пунктов Грековка и Белогоровка Луганской области и Заречное, Раздолевка, Серебрянка и Яковлевка Донецкой области; на Бахмутском и Авдеевском направлениях противник совершал обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии вдоль всей линии столкновения.

В Новопавловском и Запорожском направлениях враг обстрелял более двадцати пяти населенных пунктов. Среди них – Вольное Поле, Времевка, Большая Новоселка, Новополь, Золотая Нива и Угледар Донецкой области и Зеленый Гай, Щербаки, Орехов и Чаривне Запорожской области.

На Южнобужском направлении огневого поражения потерпели районы более тридцати пяти населенных пунктов вдоль линии столкновения. В частности, Белогорка, Новоалександровка, Сухый Ставок Херсонской области и Широкое, Киселевка, Терновые Поды и Степная Долина Николаевской области.

Бегство оккупантов

Оккупанты усиливают фильтрационные мероприятия в Херсонской области. Захватчики начали процесс эвакуации так называемых "государственных" учреждений. По имеющейся информации, из Херсона на временно оккупированную территорию АР Крым вывозят сотрудников и имущество банков и пенсионного фонда.

Нехватка медиков в приграничных районах РФ

Уровень морально-психологического состояния населения в приграничных районах России существенно снизился. В частности, это вызвано отсутствием медицинской помощи гражданским. По имеющейся информации, из-за мобилизации медработников и увеличения потока раненых гражданским отказывают в предоставлении медицинских услуг в больницах Белгородской области.

Украинская авиация продолжает уничтожать врага

Авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла более двадцати ударов. Подтверждено поражение семнадцати районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также четырех позиций зенитных ракетных комплексов противника. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны сбили один вражеский беспилотник.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили один командный пункт противника.

Ранее в Херсонской ОВА рассказали об успехах ВСУ возле Берислава.

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