Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Оккупанты вывозят из Луганщины в Чечню "трудных" подростков на "перевоспитание" — ОВА

Автор
Денькович Ярослава
Дата публикации
Просмотры
596
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Оккупанты вывозят из Луганщины в Чечню "трудных" подростков на "перевоспитание" — ОВА

Фото: Сергей Гайдай

В Луганской области российские захватчики усилили проверки местных.

На временно оккупированных территориях Луганской области россияне усилили проверки местных после 15 ноября, когда в результате огневого поражения района сосредоточение противника, россияне потеряли около 50 человек погибшими и ранеными.

Об этом сообщает Луганская ОВА.

Россияне также отправляют "трудных" подростков в Чечню на так называемое "военно-патриотическое воспитание".

"Из открытых источников стало известно, что в Чеченскую Республику прибыли 200 "трудных" подростков из разных субъектов России, а также так называемой "ЛНР", состоящие на учете в соответствующих органах", — говорится в сообщении.

Как пишет ОВА, во время пребывания в регионе с детьми будет проведена "профилактическая" работа по "военно-патриотическому воспитанию".

Ситуация в Луганской области

В Луганской области Вооруженные силы Украины постепенно продвигаются вперед, деоккупируя населенные пункты.

Освобожденные от оккупантов села в Луганской области почти разрушены, на дорогах стоят брошенные автомобили с чемоданами. Глава Луганской ОВА также отметил, что российские войска не закрывают школы на оккупированной территории области, а наоборот – заставляют детей идти в учебные заведения, чтобы прикрываться учениками и устраивать провокации.

Читайте также:

"Это ужасные кадры - некоторые города стерты с лица земли" - Гайдай о ситуации в Луганской области

"Это ужасные кадры - некоторые города стерты с лица земли" - Гайдай о ситуации в Луганской области

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
596
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация