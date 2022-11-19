Оккупанты вывозят из Луганщины в Чечню "трудных" подростков на "перевоспитание" — ОВА

На временно оккупированных территориях Луганской области россияне усилили проверки местных после 15 ноября, когда в результате огневого поражения района сосредоточение противника, россияне потеряли около 50 человек погибшими и ранеными.

Об этом сообщает Луганская ОВА.

Россияне также отправляют "трудных" подростков в Чечню на так называемое "военно-патриотическое воспитание".

"Из открытых источников стало известно, что в Чеченскую Республику прибыли 200 "трудных" подростков из разных субъектов России, а также так называемой "ЛНР", состоящие на учете в соответствующих органах", — говорится в сообщении.

Как пишет ОВА, во время пребывания в регионе с детьми будет проведена "профилактическая" работа по "военно-патриотическому воспитанию".

Ситуация в Луганской области

В Луганской области Вооруженные силы Украины постепенно продвигаются вперед, деоккупируя населенные пункты.

Освобожденные от оккупантов села в Луганской области почти разрушены, на дорогах стоят брошенные автомобили с чемоданами. Глава Луганской ОВА также отметил, что российские войска не закрывают школы на оккупированной территории области, а наоборот – заставляют детей идти в учебные заведения, чтобы прикрываться учениками и устраивать провокации.

Читайте также: