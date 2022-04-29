Оккупанты вывозят из Мариуполя аппараты ИВЛ: "Убили более 20 тысяч человек, так еще начали обворовывать"

Российские солдаты воруют медицинское оборудование из украинских городов.
В частности, враг вывез из Мариуполя часть уцелевших аппаратов ИВЛ. Они крайне нужны для лечения тяжелобольных COVID-19 пациентов.
Об этом сообщает городской совет со ссылкой на мариупольцев, которые находятся в заблокированном городе.
В сообщении говорится, что в больницах Мариуполя было 60 аппаратов искусственной вентиляции легких. Сейчас именно это оборудование российские оккупанты вывозят на свою территорию.
"В течение 8 лет мы системно развивали каждую сферу Мариуполя. Особое внимание уделяли медицинскому направлению. Но мало того, что российская армия разрушила наш город и убила более 20 тысяч мариупольцев, так они еще начали обворовывать то, что уцелело. Это мародерство и военное преступление", – отметил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.
Напомним, в Мариуполе оккупанты придумывают новые издевательства в фильтрационных лагерях. В частности, враги дают камень и заставляют им сдирать татуировки.
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