Оккупанты вывозят семьи из Мелитополя, а коллаборантов не пускают в Крым – Федоров

Среди российских захватчиков в Мелитополе распространяется паника, поэтому они уже пятый день вывозят из города свои семьи. В частности, оккупанты очень боятся местных партизан.

В то же время россияне не пропускают в оккупированный Крым своих же коллаборантов.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

"Среди оккупантов – ужасные настроения, потому что уже пятый день они начали операцию по эвакуации своих семей с территории города Мелитополя. Колаборантов не пускают в Крым. И уже есть несколько примеров, когда коллаборантов разворачивают на пункте пропуска в Крыму и возвращают на временно оккупированную территорию Запорожской области", – рассказал городской голова.

Он также поделился смешным случаем того, как проявляются панические настроения захватчиков.

"У своих подъездов, у своих домов они полностью срезали деревья, потому что боятся сил сопротивления и партизан Мелитополя, чтобы их не взорвали и не поджарили, как одного из коллаборантов", — сказал Федоров.

По его словам, враги также боятся провокаций на Запорожской АЭС, которые устраивают их же приспешники.

Напомним, ранее Федоров также сообщил, что оккупанты в Мелитополе начали репрессии против гражданских.

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