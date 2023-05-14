"Оккупанты вывозят вещи": Гуменюк о состоянии Черноморского флота

На Черноморском флоте происходит определенная передислокация, оккупанты вывозят из Севастопольских бухт.

Об этом сообщиласпикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире 24 Канала.

По словам спикера, наблюдается курсирование россиян между Севастополем и Новороссийском.

"Дислокация для них пока остается той же. Они были между Тарханкутским полуостровом в сторону Новороссийска. Но активность больших десантных кораблей в море на прошлой неделе могла свидетельствовать, что они вывозят вещи из Севастопольских бухт, перемещая их в Новороссийск", — отметила Гуменюк.

Поры обстоятельства, россияне продолжают дежурить в Черном море.

"Ракетоносители продолжают дежурство в море. Они находятся в рассредоточенном состоянии, чтобы не быть собранными в одном конкретном месте и не быть пораженными", – пояснила Гуменюк.

Добавим, российские кафиры задействовали над Черным морем разведывательные беспилотники. Всего в акватории находятся 10 кораблей РФ, в том числе два надводных ракетоносителя. Они способны сделать залп 16 ракетами типа "Калибр".

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