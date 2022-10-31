Оккупанты вызвали экологическую катастрофу на Запорожской АЭС — "Энергоатом"

Россияне спровоцировали экологическую катастрофу на Запорожской АЭС. В результате остановки энергоблоков станции теплая вода не попадает в пруд-охладитель ЗАЭС, в результате чего температура воды упала до около +13 градусов.

Об этом сообщает НАЭК "Энергоатом".

"Это привело к массовому вымиранию рыбы в пруду. В настоящее время он зарыблен двумя видами рыб — тепловодной тилапией и азиатским сомом, которые были завезены около 25 лет назад для обеспечения экологической чистоты. Рыбы выполняют санитарную функцию, уничтожая зеленые водоросли и обеспечивая чистоту охлаждающих трубок .При благоприятных условиях, когда температура зимой никогда не опускалась ниже +18 градусов, рыба размножалась" — говорится в сообщении.

В Энергоатоме предупредили, если температура воды в пруду-охладителе не поднимется в ближайшее время, на берег выбросит около тысячи тонн мертвой рыбы.

Террор оккупантов на ЗАЭС

Российская армия регулярно обстреливает город Энергодар, в котором также расположена Запорожская АЭС.

На днях Государственная инспекция ядерного регулирования Украины сообщила, что Россия производит незаконное строительство на захваченной Запорожской атомной электростанции.

Российские захватчики тоже не могут запустить ЗАЭС на полную мощность.

По данным Генштаба, россияне могут взорвать жилые массивы и устроить теракт на Запорожской АЭС во время отступления.

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