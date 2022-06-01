Оккупанты взорвали мосты через реку Ингулец на Херсонщине, чтобы помешать контрнаступлению ВСУ

Оккупанты во временно захваченной Херсонской области взорвали мосты через реку Ингулец.
В районе поселков Давидов Брид и Большая Александровка оккупанты взорвали мосты через реку Ингулец, чтобы помешать контрнаступлению Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщили на странице Оперативного командования "Юг" в Facebook.
"Враг выискивает средства и меры противодействия контрнаступлению наших сил. Спецподразделения оккупантов взорвали мосты через реку Ингулец в районе Давидового Брода и Великой Александровки", — говорится в сообщении.
Кроме того, в районе Добрянки на севере Херсонщины вражеская диверсионно-разведывательная группа пыталась совершить прорыв в тыл украинских подразделений. Подвергшись точному отпору стрелков ВСУ, кафиры ретировались на исходные позиции.
Оккупанты продолжают покрывать подступы к своим позициям артиллерийско-минометным огнем. Под обстрелы попадают населённые пункты. Так, россияне атаковали с реактивных систем залпового огня "Торнадо-С" и орудий ствольной дальнобойной артиллерии "Пион" калибром 203 мм город Николаев.
Ранее Данилов прокомментировал ситуацию с разминированием перешейка в Херсонской области.
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