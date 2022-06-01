Оккупанты взорвали мосты через реку Ингулец на Херсонщине, чтобы помешать контрнаступлению ВСУ

Оккупанты взорвали мосты через реку Ингулец на Херсонщине, чтобы помешать контрнаступлению ВСУ

Оккупанты во временно захваченной Херсонской области взорвали мосты через реку Ингулец.

В районе поселков Давидов Брид и Большая Александровка оккупанты взорвали мосты через реку Ингулец, чтобы помешать контрнаступлению Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщили на странице Оперативного командования "Юг" в Facebook.

"Враг выискивает средства и меры противодействия контрнаступлению наших сил. Спецподразделения оккупантов взорвали мосты через реку Ингулец в районе Давидового Брода и Великой Александровки", — говорится в сообщении.

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Кроме того, в районе Добрянки на севере Херсонщины вражеская диверсионно-разведывательная группа пыталась совершить прорыв в тыл украинских подразделений. Подвергшись точному отпору стрелков ВСУ, кафиры ретировались на исходные позиции.

Оккупанты продолжают покрывать подступы к своим позициям артиллерийско-минометным огнем. Под обстрелы попадают населённые пункты. Так, россияне атаковали с реактивных систем залпового огня "Торнадо-С" и орудий ствольной дальнобойной артиллерии "Пион" калибром 203 мм город Николаев.

Ранее Данилов прокомментировал ситуацию с разминированием перешейка в Херсонской области.

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