Оккупанты взорвали три автомобильных моста на Харьковщине, чтобы замедлить контрнаступление ВСУ — Генштаб

Оккупанты взорвали три автомобильных моста на Харьковщине, чтобы замедлить контрнаступление ВСУ — Генштаб

Начались 73 сутки, как украинские защитники противостоят агрессии государства-оккупантки России.

Чтобы выиграть немного времени и заключить наступление Вооруженных сил Украины, российские захватчики решили взорвать мосты. Три переправы враг разрушил в Харьковской области, где им не удалось захватить областной центр.

Об этом сообщили в строительстве Генерального штаба ВСУ 7 мая.

Российская армия подрывом автомобильных мостов в районе населенных пунктов Циркуны и Русские Тишки решила замедлить наступательные действия украинских подразделений

Кстати, в целом ситуация на Слобожанском направлении не спокойная. Военные РФ не прекращают гатить по районам Харькова по артиллерии. На Изюмском направлении захватчики госсударства-террориста проводят воздушную разведку. Они используют БпЛА для того, чтобы разведывать, где сейчас расположены позиции украинских военных.

Напомним, начались 73 сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению. Пока россияне продолжают блокировать "Азовсталь" и ракетами обстреливать Николаев. Детальнее о ситуации на фронте — в утренней сводке Генштаба ВСУ 7 мая.

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